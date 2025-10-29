احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب

يُعد حَب الشباب من المشاكل الشائعة بين الإناث والذكور ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن بعض الأطعمة تسبّب ظهور هذه المشكلة.

تناول هذه الأطعمة يُؤدي إلى تفاقم حَب الشباب الموجود لدى بعض الأشخاص بدلاً من التسبّب فيه فعليًا، وذلك بسبب التأثير الجلايسيمي.

أطعمة تسبّب حَب الشباب

ووفقًا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم أهم الأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من حَب الشباب:

الخبز الأبيض

رقائق البطاطس

بطاطس مقلية

الأرز الأبيض

الكحك أو المعجنات الأخرى

المشروبات عالية السكر

تتضمن خيارات الطعام الأفضل لمرضى حَب الشباب الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض مثل الفواكه والخضراوات الطازجة.