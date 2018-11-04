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فن

الطائر المبكر الأعلى مشاهدة في تركيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
حقق مسلسل "الطائر المبكر" أعلى نسبة مشاهدة في الدراما التركية أمس السبت الموافق 3 نوفمبر.

حل في المركز الثاني برنامج "صوت تركيا"، وبعده مسلسل "العروسة الجديدة" الذي احتل المركز الرابع، في حين جاء مسلسل "التوأم ميمو جان" في المركز الرابع.

من المعروف أن المسلسلات التركية تخضع يوميا لنسب مشاهدة تحدد إمكانية استمرار عرضها من عدمه، وكثيرا ما تم إنهاء عرض العديد من المسلسلات بسبب ضعف نسب المشاهدة.

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