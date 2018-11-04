ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
شيماء مجدي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة بجلسة أجندة 2063 أفريقيا بمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ووجه"السيسي" اعتذارًا لوزير الخارجية سامح شكري بعد دخوله وذلك لمقاطعته أثناء حديثه بالجلسة.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

خبير يطالب بإعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض

محمود فايز لـ الجماهير: التحكيم يوم لك ويوم عليك

الإقامة والإعلام ممنوعين في الفندق.. الأهلي يعلن عن برنامج رحلته لتونس

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

نصائح للتعامل مع الشبورة الكثيفة

قطر تجري تغييرات واسعة بقطاع الطاقة قبل ساعات من عقوبات أمريكا ضد إيران

بعد إشادة الرئيس بالسادات.. رواد تويتر: حافظ على بلاده بالسلام

غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق.. والسبب مجهول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟