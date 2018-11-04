شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة بجلسة أجندة 2063 أفريقيا بمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.





ووجه"السيسي" اعتذارًا لوزير الخارجية سامح شكري بعد دخوله وذلك لمقاطعته أثناء حديثه بالجلسة.





ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



