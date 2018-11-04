رئيس جامعة بنى سويف: 1439 طالبا تقدموا لانتخابات الاتحاد

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن عدد المتقدمين من الطلاب لإنتخابات اتحاد الطلبة 1439 منهم 940 طالب و499 طالبة بنسبة 34% طالبات من 27 كلية، وذلك وفقًا للكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب في كليات الجامعة.



وأكد "حسن" أن الذين تقدموا للترشح في الكليات بلغ 78 طالبا بكلية الآداب، و70 بكلية التربية الرياضية، والزراعة 44 طالبا، والحاسبات والمعلومات 58 طالبا، والعلوم 57 طلاب، والهندسة 73 طالبا، والتجارة 95 طالبا، الحقوق 191 طالبا، والطب البيطري 33 طالبا، وطب الأسنان 48 طالبا، والصيدلة 31 طالبا، والتمريض 54 طالبا، والطب 70 طالبا، والتربية 90 طالبا، والسياحة والفنادق 36 طالبا، ورياض الأطفال 16 طالبا، وكلية علوم ذوى الإحتياجات 24 طالبا، والعلاج الطبيعى 52 طالبا، والتمريض 93 طالبا، والفنون التطبيقية 31 طالبا، والخدمة الاجتماعية 52 طالبا، والألسن 16 طالبا، وسياسة واقتصاد 51 طالبا، والتعليم الصناعى 16 طالبا، والعلوم الطبية 9 طلاب، وعلوم الأرض 25 طالبا، والاعلام 45 طالبا، وعلوم الفضاء 28 طالبا.



يذكر أن الدعاية الانتخابية تبدأ من يوم الخميس 8 نوفمبر وانتخابات الجولة الأولي بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل والإعادة في اليوم التالي، وتجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 13 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 14 نوفمبر، وتنتهي بانتخابات اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم 15 نوفمبر.