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بث مباشر.. جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
فاطمة رضا
ننقل لكم "صدى البلد" بثًا مباشرًا لجلسة "محاكاة القمة العربية الأفريقية"، والتي تقام خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، وذلك حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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