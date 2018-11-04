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رياضة

ميدو يسخر من اختيارات قائمة المدير الفنى لمنتخب مصر لمباراة تونس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
سخر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق والمحلل الرياضي الحالي من قائمة خافير اجيري المدير الفني للمنتخب المصري لمباراة تونس. 

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "بعد الرجوع للفار محمود علاء ووليد سليمان طلعوا مش مصريين!!".

أعلن المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أسماء 16 لاعبا محليا اختارهم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى للانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لمباراة تونس المقبلة فى تصفيات بطولة الأمم الافريقية.

وهم: عمرو السولية (الأهلى) ومروان محسن (الاهلى) وطارق حامد (الزمالك) ومحمد هانى (الأهلى) وأيمن أشرف (الأهلى) ومحمد الشناوى (الأهلى) ومحمود حمدى" الونش" (الزمالك) وباهر المحمدى (الإسماعيلى) وصلاح محسن (الأهلى) ومحمد محمود (دجلة) ومحمود عبد الرحيم "جنش"(الزمالك) ومحمد أبو جبل (سموحة) ومحمد حمدى (بيراميدز) وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر (الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون).

وينطلق معسكر المنتخب يوم 12 من نوفمبر الجارى بمدينة برج العرب حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب الساعة السادسة مساء.
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