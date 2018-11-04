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محافظات

محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:17 م
اجتماع المجلس التنفيذى
اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة
جمالات الدمنهورى
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الإسراع من انتهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان، بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونية ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر، مشددًا على محاسبة المقصرين المتهاونين في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال اجتماع  المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية. 

وأعلن عن الإعداد لمسابقة أحسن مدينة وأحسن مركز بنطاق المحافظة، وكذا المسابقات التكميلية على مستوى المحافظات ولابد من تكثيف جهود النظافة والحفاظ على البيئة وزيادة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
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