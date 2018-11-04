محافظ البحيرة يشدد على سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الإسراع من انتهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان، بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونية ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر، مشددًا على محاسبة المقصرين المتهاونين في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.



