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توك شو

الزراعة تكشف حقيقة حقن الفراخ البيضاء بالهرمونات.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد القاضي
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن سلالات الدجاج الأبيض مختارة وراثيا لكي تعطي إنتاجية أكثر في وقت محدد مع أقل نسبة علف مستخدمة.

وأوضحت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدجاج الأبيض له برامج غذائية وتحصينات معينة، مؤكدا أنه لا يتم استخدام أي هرمونات في قطاع الثروة الداجنة، معقبة: «استخدام الهرمونات لا يحدث في مصر ولا على مستوى العالم».

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن هناك محاولات لتحسين الأنواع البلدية من الدجاج، لكي تعطي إنتاجية أكثر باستخدام كميات قليلة من الأعلاف، موضحة أن الهرمونات لا تُباع ولا تستخدم في قطاع الثروة الداجنة لأنها لا تذوب في المياه لكي تعطى للدجاج.

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