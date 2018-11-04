نفوق كميات هائلة من الأسماك على ضفاف دجلة والفرات بالعراق.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية نيوز"، تقريرًا يعرض نفوق كميات هائلة من الأسماك على ضفاف نهري دجلة والفرات في العراق.



وأبرز التقرير تداول صور كثيرة لحالة نفوق الأسماك،والتي تناقلها عراقيون باستياء كبير، لترصد تكدس كميات هائلة من الأسماك.



وأوضح التقرير أن السلطات العراقية حذرت من شراء وتناول الأسماك في الوقت الحالي، بينما كشفت وزارة الزراعة العراقية عن انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وارتفاع معدلات التلوث بهما، فيما صرحت وزارة الصحة والبيئة العراقية بأنها شكلت فريقا للتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك.





