ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مياه الجيزة تناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية البالوعات.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
محمد الصاحى
ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع، لضبط السارقين ومنع تكرار مثل تلك السرقات.

جاء ذلك بعد قيام شركة مياه الشرب بالجيزة، بتركيب غطاء بلاعة بشارع عبدالرحيم امتداد شارع الثلاثيني بمنطقة الطالبية بعد سرقته، والإبلاغ عنه، استجابة لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري، حول شكوى سكان المنطقة من عدم وجود غطاء على بالوعة الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة انها تتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على الخط الساخن 125 على مدار اليوم ومن جميع المواطنين.

مياه الجيزة تناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية البالوعات.. صور
مياه الجيزة تناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية البالوعات.. صور
loading...

ترشيحاتنا

بعد أزمة صراع العروش.. ترامب يستفز أسطورة الروك

إيران ترفض الانضمام لمعاهدة مكافحة الإرهاب: تخالف الشريعة الإسلامية

أجيرى يطيح بعواجيز منتخب مصر استعدادا لـ مونديال 2022

إيران توجه تهديدا غير مسبوق لـ ترامب على طريقة صراع العروش

قصة زواج سناء موزيان من بريطاني اعتنق الإسلام من أجلها

القبض على مسئول التنظيم بحي أول المحلة متلبسا برشوة في مخالفات بناء

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

حسين الشحات يقود العين للفوز على بني ياس في الدوري الإماراتي.. فيديو

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو

ننشر تفاصيل تصفية الخلية الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟