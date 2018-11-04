مياه الجيزة تناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية البالوعات.. صور

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن حالات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع، لضبط السارقين ومنع تكرار مثل تلك السرقات.



جاء ذلك بعد قيام شركة مياه الشرب بالجيزة، بتركيب غطاء بلاعة بشارع عبدالرحيم امتداد شارع الثلاثيني بمنطقة الطالبية بعد سرقته، والإبلاغ عنه، استجابة لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري، حول شكوى سكان المنطقة من عدم وجود غطاء على بالوعة الصرف الصحي.



وأوضحت الشركة انها تتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على الخط الساخن 125 على مدار اليوم ومن جميع المواطنين.



