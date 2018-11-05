ضبط 102 قضية تموينية في حملة أمنية بالفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، أمس الأحد، حملة أمنية وانضباطية مكبرة.



وتمكنت جهود الحملات من ضبط "2 قطعة سلاح نارى، قضية مخدرات، قطعة سلاح أبيض، 102 قضية تموينية، 875 مخالفة مرورية، إزالة 376 حالة تعدى متنوعة، تنفيذ 1029 حكما قضائيا".



واتخذت الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال.