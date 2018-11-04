ياسين عبد الصبور يطالب بالترويج للسياحة المصرية خلال منتدى شباب العالم

قال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة وعضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن منتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، فرصة عظيمة للترويج للسياحة، خاصة وأنه يشهد حضورا للشباب من مختلف دول العالم، وهذا خير ترويج للسياحة المصرية، التى تتعافى بشكل ملاحظ يومًا عن الآخر بفضل الجهود التى تبذل من الدولة المصرية.



وأكد فى تصريحات له اليوم الأحد، فى إطار تعليقه على فعاليات منتدى شباب العالم، أن هذا حدث عالمى يشارك فيه العديد من دول العالم، ومن ثم التوصيات الصادرة عنه ستكون إيجابية لكل الدول، مؤكدًا على أنه من الضرورى أن تستغل الدولة المصرية مثل هذه التجمعات للترويج للسياحة وذلك على ان يتم عرض أفلام تسجيلية عن الآثار المصرية وجميع المواقع فى مختلف الجمهورية بمثابة خريطة لكل المواقع الآثرية بالإضافة للسياحة الاستشفائية والدينية ولا مانع من زيادة عدد من المواقع خاصة وان المنتدى يحظى باهتمام إعلامى عالمى.



وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أنه بالإضافة لاستغلال المنتدى فى الترويج للسياحة فإنه يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها على المضي قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا فاعلا في بناء مصر الحديثة.