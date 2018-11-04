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بين الناس

سكان شارع عمرو بن العاص ببورسعيد يشكون انتشار القمامة نتيجة سوق عشوائية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي شاع عمرو بن العاص بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار العشوائية وقيام سوق عشوائية بالشارع يؤثر على نظافة المنطقة ويسبب العديد من القمامة والمخلفات.

وقالت عبير محمد إحدى سكان الشارع في رسالتها لـ صدى البلد: «الناس في شارع عمرو بن العاص بحي الزهور بتعاني من العشوائية نتيجة قيام سوق عشوائي.. خاصة في خلف جامع القدوس، الناس عاملة بتارين سجاير وفرش سمك وخضار مشوه صورة الشارع والمنطقة كلها».

وتابعت «السوق العشوائي بيسبب كميات كبيرة من المخلفات والقمامة ومفيش حد بيهتم أو بيسأل علشان يرفع القمامة ».

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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