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رياضة

حمادة صدقي: أزمة المونديال لا يتحملها كوبر بمفرده لأن هناك أخطاءً إدارية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
حسن العمدة
أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة لا يتحمل وحده الظهور السىء للمنتخب فى المونديال.

وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : كوبر أنجز مهمات كبيرة مع منتخب مصر.. وصل لنهائي أمم أفريقيا وتأهل لكأس العالم.

وأردف : ظهور منتخب مصر بهذا الشكل في كأس العالم لا يتحمله كوبر وحده.

وتابع: كوبر لم يفشل مع منتخب مصر.. لو تغيرت نتيجة السعودية لكان شكلنا أصبح أفضل.

واتم : بعض الأمور الإدارية لم تُنفذ بشكل جيد وكانت سبب في ظهور مصر بهذا الشكل في كأس العالم.
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