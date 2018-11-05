ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نجل خاشقجي يكشف معلومات جديدة حول التحقيقات بشأن مقتله

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:27 ص
صلاح جمال خاشقجي
صلاح جمال خاشقجي
شريف سيد
أكد صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي على إيمانه التام بمصداقية التحقيق الذي يجريه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص مقتل والده.

وطالب صلاح خاشقجي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بجثمان والده حتى يقوم بدفنه وفقا للشريعة الإسلامية في البقيع بالمدينة المنورة مع بقية أفراد العائلة.

وأضاف أن العاهل السعودي أكد له أن كل المسؤولين عن مقتل والده سيواجهون العدالة، مشيرا إلى أنه على ثقة تامة بأن ما يقوله الملك سلمان سيحدث.

وقال صلاح إن والده لم يكن معارضا بل كان معتدلا، مضيفا أنه وكان يعتقد أن الحكم الملكي هو الذي يبقي البلاد موحدة وكان يؤمن بالتغيير الحاصل وهكذا ينبغي ان يُذكر مستقبلا.

loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي يسخر من استبعاد وليد سليمان ومحمود علاء من قائمة منتخب على طريقته

أردوغان يوجه أقوى تهديد لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط

الليجا يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع ليفربول لضم محمد صلاح

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى بعد تجاهل اختيار وليد سليمان فى قائمة المنتخب

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

اصطدام طائرتين وتحطم إحداهما في كندا

رسالة نارية من إبراهيم فايق للإعلاميين الرياضيين

7 أسباب رئيسة للإصابة بالجلطة والسكتة الدماغية.. أبرزها السمنة والتدخين

كلب ينهش جسد رضيعة حتى الموت أمام أمها فى فناء المنزل .. صور

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي ألهم جميع حضور منتدى الشباب

تصريح خطير من وزير الري بشأن مياه الشرب خلال منتدى شباب العالم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟