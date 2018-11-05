نجل خاشقجي يكشف معلومات جديدة حول التحقيقات بشأن مقتله

أكد صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي على إيمانه التام بمصداقية التحقيق الذي يجريه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص مقتل والده.



وطالب صلاح خاشقجي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بجثمان والده حتى يقوم بدفنه وفقا للشريعة الإسلامية في البقيع بالمدينة المنورة مع بقية أفراد العائلة.



وأضاف أن العاهل السعودي أكد له أن كل المسؤولين عن مقتل والده سيواجهون العدالة، مشيرا إلى أنه على ثقة تامة بأن ما يقوله الملك سلمان سيحدث.



وقال صلاح إن والده لم يكن معارضا بل كان معتدلا، مضيفا أنه وكان يعتقد أن الحكم الملكي هو الذي يبقي البلاد موحدة وكان يؤمن بالتغيير الحاصل وهكذا ينبغي ان يُذكر مستقبلا.



