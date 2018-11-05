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السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب التونسي، قائلا: "خلوا بالكوا من بلدكم وحافظوا عليها.. لأن كل تخريب وتدمير في الدولة انتوا اللي هتدفعوا ثمنه".

وأضاف "السيسي" خلال حوار مفتوح مع الشباب ضمن فعاليات "منتدى شباب العالم" في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ: "الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي بمدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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