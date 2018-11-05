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أخبار العالم

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
مصافحة صلاح خاشقجي
مصافحة صلاح خاشقجي لولي العهد
شريف سيد
أكد صلاح خاشقجي، نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، أن مصافحته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تم تفسيرها بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح في حواره برفقة شقيقه عبد الله مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إن مصافحتي مع ولي العهد قبل مغادرتي المملكة بأيام قد أسيء تفسيرها على نطاق واسع".

وأضاف: ""أعني أنه لم يكن هناك شيء، لقد كانوا على وشك تحليل الوضع برمته"، وذلك في إشارة إلى لقائه بالعاهل السعودي وولي العهد في الرياض.

وأعرب عن تخوفه من عودته للعمل بسبب كثر ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية مقتل والده.
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