العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات التي أقرتها بلاده ضد إيران هي الأقوى في التاريخ الأمريكي، وذلك عقب دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، اليوم الإثنين.



ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، والتي من المقرر لها أن تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك.



يذكر أن العقوبات الجديدة نطال 700 شخصا وكيانا إيرانيا، وذلك بسبب استمرار التدخل الإيراني في المنطقة، واستمرار تخصيب اليورانيوم ومحاولات الحصول على أسلحة نووية.