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أخبار العالم

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
شريف سيد
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستمر في بيع نفطها إلى دول العالم، مشيرا إلى أنهم سيخرقون العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم.

قال الرئيس الإيراني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الإثنين إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العقوبات التي أقرتها بلاده ضد إيران هي الأقوى في التاريخ الأمريكي، وذلك عقب دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، اليوم الإثنين.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، والتي من المقرر لها أن تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك.

يذكر أن العقوبات الجديدة تطال 700 شخصا وكيانا إيرانيا، وذلك بسبب استمرار التدخل الإيراني في المنطقة، واستمرار تخصيب اليورانيوم ومحاولات الحصول على أسلحة نووية.
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