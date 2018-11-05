إدارة الأغذية والدواء الأمريكية: الهواتف المحمولة آمنة

مازالت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية ، تصر على أن الهواتف المحمولة آمنة، رغم توالى الدراسات الحكومية الجديدة التى تطرح "أدلة واضحة" على إرتباط تردداتها بفرص الإصابة بسرطان القلب والدماغ بين الفئران.



فقد حذر برنامج "معاهد الصحة القومية" NTP وهو برنامج مشترك بين الوكالات تديره وزارة الصحة الأمريكية لتنسيق وتقييم ورفع تقارير عن علم السموم ، أن إشعاع الهاتف الخلوى يسبب السرطان لأنه نشر النتائج النهائية لدراسته على المدى الطويل والتى أجريت على الفئران .. لكن "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية مازالت تصر على ان الخطر لا يشمل الإنسان .



وتوصل برنامج" معاهد الصحة القومية " إلى "أدلة واضحة "على ان المستويات العالية من إشعاع الهاتف الخلوى يمكن أن يسبب سرطان القلب والغدد الكظرية بين ذكور الفئران .. وكان الإرتباط بين الإشعاع بين هواتف أجيال "جى -2"،و"جى-3 ، مؤكدا أن هذه الأورام قوية ، ولكن تم إثبات عند تعرض الفئران لخمسين ضعفا من مستويات الإشعاع التى يتعرض لها الإنسان.



ويطالب العلماء ، الذى قاموا بمراجعة دراسة "معهد الصحة القومية" لجنة الإتصالات الفيدرالية بتحذير الرأى العام ، لكن "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية تسعى لتبديد مخاوف المستهلك فيما يتعلق بهذه المخاطر.



وتنبعث من الهاتف المحمولة إشعاعات الراديو RFR التى أثارت قلق العلماء منذ فترة طويلة لإمكانية تسببها فى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .وقد حاولت عدد من الدراسات تسوية النقاش حول إشعاع الهواتف الخلوية ، ولكن يبدو أن معدلات نوع معين من سرطان القلب مرتبط بزيادة إستخدام الهاتف الخلوى ، لكن عدد الأشخاص الذين يعانون هذا المرض نادر جدا .