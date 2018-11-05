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حوادث

إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بحروق متنوعة بسبب تسريب غاز

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب فلاح وزوجته وابنتهما "بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسم"، إثر اشتعال النيران بمنزلهم الكائن بقرية سيدى عقبة بمركز المحمودية، بسبب تسريب من اسطوانة البوتاجاز وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول كل من: "محمد ي ح" 35 سنة فلاح، زوجته "فايزة ع ح" 25 سنة ربة منزل، وابنتهما "شروق" تبلغ من العمر سنتين ومقيمين قرية سيدى عقبه بدائرة المركز  مصابين "بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسم"، وتم تحويل الثانية والثالثة لمستشفتى رشيد وكفر الدوار العام (قسم الحروق) لاستكمال العلاج.

وبسؤال الأول قرر أنه حال قيامه بتغيير إسطوانة البوتاجاز بالمنزل حدث تسرب للغاز منها، مما أدى لإشتعال النيران بها وامتدادها لملابسهم وحدوث إصابتهم المُشار إليها وإخمادها فى حينه دون حدوث ثمة تلفيات ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيًا تحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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