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تعليم

معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
أحمد على
أعلنت الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا عن إقامة معرضًا للكتاب أمام مبنى الكلية بالمجمع الطبي تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة نهلة العشماوي إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استضافة معرض الكتاب بكلية الصيدلة منذ بداية العام الجامعي 2018 /2019، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية، حيث تستمر فعالياته حتى يوم 17 نوفمبر الجاري.
معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور
معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور
معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور
معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور
معرض للكتاب بصيدلة طنطا.. صور
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