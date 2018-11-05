سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 5 -11- 2018

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 17.8608 جنيه للشراء، و17.9556 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك: "عودة، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، البركة" 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي: "مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع، وسجل في بنوك "الأهلي اليوناني بمصر، الشركة المصرفية العربية الدولية، المصرف المتحد، قناة السويس، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، بلوم مصر، الإسكندرية" 17.86 جنيه للشراء و 17.96 جنيه للبيع.



ووصل في بنكي: "المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي الدولي" 17.85 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.84 جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و 17.89 جنيه للبيع.