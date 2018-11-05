ننشر تفاصيل جلسة وزيري التعليم والتعليم العالي بمنتدى شباب العالم

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنتدى شباب العالم في أول عرض مشترك بينهما تناولا خلاله رحلة تطوير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة بمصر، وربطها ببناء قادة المستقبل.





جاء ذلك بحضور الدكتور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومديرة المنتدى، والدكتور غيث فريز المدير الإقليمي لليونسكو، والأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزى، والأستاذ عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلون، والدكتور ماجد عبد التواب رئيس جامعة شرم الشيخ، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والأستاذ صلاح خليل رئيس شركة ماكات.





ومن جانبه، أكد شوقى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتجهيز الطفل المصرى من بداية مراحله العمرية وحتى نهاية الجامعة ليكون شخصية قيادية، وقدم شوقى عرضًا حول رؤية كيفية بناء طفل لديه قدرات قيادية، والمهارات التي يتم بناء النظام التعليمى الجديد عليها.





كما تحدث شوقى عن بنك المعرفة المصرى المتوفر لطلاب الصف الأول الثانوى على التابلت، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة تجربة فريدة حيث لم تتح أى دولة هذا الكم من المعلومات بشكل محلى غير مصر، وهو أحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذى توفره الدولة لأبنائها، مشيرًا إلى أنه تم بناء بنك المعرفة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم فى ديسمبر 2014 عن مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وبنك المعرفة هو أهم مجالات الثورة الصناعية الرابعة للوصول لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى تقديم الخدمات للشعب المصرى مما سيكون له عائدًا كبيرًا على الاستثمار، موضحًا أنه يعد مكتبة رقمية هائلة، ويضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم ومنها: سبرينجرز، وأكسفورد، و كمبريدج، وغيرها، كمايضم دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، وكتب ومجلات إلكترونية، ومناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، وقواعد بيانات، ومحركات بحث، ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها، مؤكدًا أن المحتوى متاح لكل مواطن مصرى مجانًا.





وأشار شوقى إلى أنه لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد خطة كاملة لتطوير التعليم الفنى وتحويل مصر إلى وجهه تصنيع عالمية.



