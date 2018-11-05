أسيوط تحصد المركز الثانى فى المسابقة الرئاسية لاختيار أفضل جامعة

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح الجامعة فى حصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار أفضل جامعة وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



وأوضح الجمال أنه تم الإعلان رسميا عن فوز جامعة أسيوط بالمركز الثانى بعد جامعة كفر الشيخ، فيما جاءت جامعة المنصورة فى المركز الثالث.



وتوجه رئيس جامعة أسيوط بخالص الشكر والتحية لأسرة الجامعة لما يبذلوه من عمل وجهد مخلص ودؤوب لصالح تقدم الجامعة ورفعتها.