ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة الإيرلندية: سنقيم المزيد من الحفلات المشتركة في مصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:12 م
جانب من الحفل
جانب من الحفل
محمود نوفل
أكد السفير شون اوريجا سفير ايرلندا بالقاهرة ان نجاح الحفلين اللذين أقامتهما السفارة في مدينتي القاهرة والإسكندرية يرجع الي الدعم الكبير الذي قدمته إحدى شركات الاتصالات العالمية لهم ، مشيرا الي ان هذا الدعم كان بمثابة الدعم الأساسي في تمكين السفارة من إتمام هذا الحدث علي أكمل وجه.

كما عبر السفير الايرلندي بالقاهرة في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " عن شكره العميق لكل من شارك في نجاح هذا الحدث ، مؤكدا أن الإهتمام والحماس الذي وجده سيجعله يبذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الموسيقيين الإيرلنديين والمصريين لإقامة حفلات اخرى.

وكانت سفارة ايرلندا بالقاهرة بالتعاون مع إحدى شبكات المحمول العالمية قد أقامتا حفلتين في الإسكندرية والقاهرة على يد العازفة المصرية منال محي الدين والعازف الهزلي الايرلندي كورماك دي بارا حيث قاما بأداء الموسيقى المصرية والإيرلندية في برنامج يسمى: "Harps connect people".
loading...

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو

السيسي: أي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي لن تنجح.. فيديو

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

أمير طعيمة يسخر من إيقاف وليد أزارو

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

معلول يتراجع عن إشادته بفوز الأهلي ويؤكد: مرضت بسبب ظلم الترجي

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

السيسي: أنا من الجيل الذي عاش بدون تليفزيون..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع
السيسي: نحرص على إبقاء أكاديمية تأهيل الشباب بعيدة عن الترهل..فيديو
خبير تربوى: النظام التعليمى فى الشرق الأوسط يعتمد على الحفظ.. فيديو
وزير الشباب السنغالى يشرح تجربة بلاده فى التنمية المستدامة..فيديو
شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟