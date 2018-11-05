السفارة الإيرلندية: سنقيم المزيد من الحفلات المشتركة في مصر

أكد السفير شون اوريجا سفير ايرلندا بالقاهرة ان نجاح الحفلين اللذين أقامتهما السفارة في مدينتي القاهرة والإسكندرية يرجع الي الدعم الكبير الذي قدمته إحدى شركات الاتصالات العالمية لهم ، مشيرا الي ان هذا الدعم كان بمثابة الدعم الأساسي في تمكين السفارة من إتمام هذا الحدث علي أكمل وجه.



كما عبر السفير الايرلندي بالقاهرة في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " عن شكره العميق لكل من شارك في نجاح هذا الحدث ، مؤكدا أن الإهتمام والحماس الذي وجده سيجعله يبذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الموسيقيين الإيرلنديين والمصريين لإقامة حفلات اخرى.



وكانت سفارة ايرلندا بالقاهرة بالتعاون مع إحدى شبكات المحمول العالمية قد أقامتا حفلتين في الإسكندرية والقاهرة على يد العازفة المصرية منال محي الدين والعازف الهزلي الايرلندي كورماك دي بارا حيث قاما بأداء الموسيقى المصرية والإيرلندية في برنامج يسمى: "Harps connect people".