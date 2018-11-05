برعاية وزارة البترول ..ورشة عمل حول سلامة العمليات في مصر

نظمت كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" وشركة ميثانكس مصر اليوم الإثنين ورشة عمل لإدارة سلامة العمليات بعنوان "تمكين مسيرة سلامة العمليات في مصر"، وذلك تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية.





وشهدت ورشة العمل حضور كل من الكيميائي سعد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، محمد شندي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بالإضافة إلى ما يزيد على 200 شخص من القادة والمديرين والمهندسين المتخصصين بصناعة البتروكيماويات والتكرير ومعالجة وتنقية الغاز في مصر.



وقدم جلسات ورشة العمل عدد من الخبراء الدوليين في إدارة سلامة العمليات مثل ديبورا جروبي، مالكة ورئيسة شركة "أوبريشنز آند سيفتي سوليوشنز المحدودة"، وكين ريفرز، رئيس معهد المهندسين الكيميائيين ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتحكم في مصادر المخاطر الرئيسية في المملكة المتحدة، ودكتور جاسون كليمنت، مدير إدارة سلامة العمليات بشركة ميثانكس العالمية.



تضمنت الجلسة الأولى من ورشة العمل أساسيات إدارة سلامة العمليات ونماذجها المختلفة، وأهميتها، وعوامل النجاح الرئيسية ومصادر المخاطر المختلفة الخاصة بسلامة العمليات وتدابير الحد منها، وناقشت الجلسة التالية لها دور القيادة في إدارة سلامة العمليات والتحديات التي يواجهها القادة والعوامل الأساسية للحوكمة الجيدة، وشمل العرض الأخير بالورشة عرض مسيرة شركة ميثانكس وجهودها المبذولة في مجال إدارة سلامة العمليات.



وتأتي ورشة العمل تماشيا مع التوجه العام للتحسين المستمر في الأداء لضمان سلامة العمليات لكونه أمرًا جوهريا بالقطاعات الصناعية لاسيما بقطاع البتروكيماويات، واستعراض رؤية شركة ميثانكس في مجال إدارة سلامة العمليات وجهودها في الاحتواء الآمن والتحكم الكامل في مخاطر العمليات لضمان سلامة المجتمعات والأفراد.