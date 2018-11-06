صوامع الخانكة فكر جديد للاستفادة من تخزين القمح بالقليوبية .. المشروع يضم 18 صومعة تعمل إلكترونيا بإجمالى استثمارات 250 مليون جنيه لإنهاء مشاكل الشون الترابية بداية من سبتمبر القادم .. صور

- صوامع الخانكة فكر جديد للاستفادة من تخزين القمح

- 18 صومعة تعمل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة

- نسبة العمل في المشروع وصل إلى 70 % والانتهاء منه سبتمبر القادم





تعد محافظة القليوبية من أوائل المحافظات في توريد محصول القمح سنويا حيث يزرع مساحات كبيرة من المحصول على مستوى المحافظة ورغم المشاكل الكثيرة التى تواجه المسئولين والمزارعين في عمليات الحصاد والتوريد إلا أن مشكلة الشون الترابية تعد أهم هذه المشاكل التى تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المحصول .



وشونة تخزين القمح هى قطعة أرض فضاء كبيرة المساحة نسبيا أرضيته ترابية مكشوفة للسماء بعضها يحيط به سور مشيد من الطوب وبعضها بأسلاك حديدية وبقايا ألواح خشبية وصاج تمثلان حدا فاصلا بين طريق المارة والسيارات وعربات الكارو.. تسمى قطع الأرض هذه بالشون وهى مكان تجميع القمح وتخزينه، تمهيدا لتحويله إلى دقيق و بالتالى فالمكان لا يصلح لتخزين الحبوب.



بدأ المسئولين في وزارة التموين في إنشاء مشروع صوامع الغلال بمدينة الخانكة لخدمة أهالى المحافظة ومحافظات الدلتا وذلك للاستفادة من تخزين وتشوين محصول القمح بعيدا عن الشون الترابية التى أصبحت سيئة الاستخدام.



ومشروع الصوامع يعد من أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض القليوبية بمنطقة عرب العليقات بمركز الخانكة ويتكون من 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية سبتمبر القادم.



من جانبه وفى متابعة مستمرة للمشروع وأعمال التنفيذ به قام الدكتور علاء عبدالحليم محافظة القليوبية بزيارة تفقدية للمشروع وأعطى خلال الجولة تعليماته للقائمين على التنفيذ بضرورة دفع الأعمال والتسليم في المواعيد المحددة وتذليل العقبات التي تواجه المشروع وتوفير كافة أوجه الدعم للانتهاء من المشروع.



قال المحافظ إن مشروع صوامع الخانكة يعد أكبر مشروع للصوامع على مستوى الجمهورية حيث تستوعب الصومعة الواحدة 500 ألف طن قمح ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.



وأضاف المحافظ أن الجهة الممولة للمشروع هى البنك السعودى بدعم من وزارة التعاون الدولى وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذه مضيفا أنه تم الانتهاء من جميع أعمال اللبشة الأسمنتية للمشروع بالكامل ويجرى العمل حاليا فيه 4 صوامع ونسبة العمل بها وصل الى أكثر من 70 % مؤكدا أن المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى.



وأكد عبد الحليم أن عدد المطاحن بالمحافظة يزيد عن 14 مطحنا منهم 3 عامة و 11 مطحنا خاصا مشيرا إلى تكثيف الرقابة عليهم لمنع تهريب الدقيق فى السوق السوداء وكذلك تشديد أعمال الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم .



بالإضافة الى تنفيذ حملات بالأسواق وعلى كافة السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المقررة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وتنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية حال ثبوت أي مخالفة .

