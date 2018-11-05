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أصل الحكاية

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:02 م
تمثال محمد صلاح
تمثال محمد صلاح
أحمد سالم
لم تنحنِ مي عبدالله أمام موجة الهجوم التي شنتها مواقع التواصل الاجتماعي عليها بسبب تمثال محمد صلاح الكاريكاتيري الذي وضع في بهو المدخل الرئيسي لمنتدى شباب العالم في كفر الشيخ.

انطلقت الفنانة الشابة نحو مزيد من العمل، واختارت أن ترد على هذا السيل من السخرية السخيفة مرة بإيضاح حقيقة التمثال وسبب ظهوره بهذا الشكل الذي اعتادت أن تصنع به تماثيل جميلة لشخصيات مصرية شهيرة، ومرة أخرى بالكشف عن أول تماثيل معرضها القادم، وهو عبارة عن تحفة فنية لشخصية الشيخ حسني من فيلم الكيت كات.

قصة تمثال صلاح
هفاجئكم.. كيف ردت
مي عبدالله التي وصفت نفسها بـ نحاتة المنيا، أوضحت في منشور طويل لها على صفحتها بالفيس بوك، قصة خروج التمثال بهذا الشكل حيث كتبت " لما بدأت في التمثال مكنتش عاملاه لـ منتدى الشباب، ولا للمعرض، بدأته هنا معاكم، وكنت بشرح خطوة بخطوة والمراحل، ووصلنا مع بعض لمرحلة كويسة

وكنت بعمله بس لغرض ان الناس اللي مش مختصة و عندها الموهبة و عاوزة تتعلم تعرف خطوات بسيطة تمهد لها الطريق إنها تبدأ مشوارها، واللي عاوز يتأكد يرجع في بوستاتي شويه هيلاقي كل التفاصيل.. وازاي الناس كانت بتستفيد.

وتابعت "يعني مكنش غرضي أعمل تصميم جامد ولا فكرة خرافية قد ما كان قصدى اساعد الناس اللي بتسألني، وناس كتير تابعت الخطوات معايا وعرفت ازاي تبدأ لوحديها من أول ما بيروحوا عند الحداد ويعملوا كركاز لحد ما يخلصوا الشغل ويصبوه كمان بغض النظر عن الشغل ده هو ايه، دا كان مجرد مثال بشرح عليه.... وكنت بخلص بسرعة عشان كنت بنزل كل يوم خطوة، مع اني كنت مضغوطة في شغل المعرض بس حتى لو شخص واحد استفاد كنت بفرح.
هفاجئكم.. كيف ردت
وثاني خطوة لما قررت اكمل لـ المنتدى، وصلت لمرحلة الجبس اللي لونه ابيض فيها دي، وكان عاجبني ومقتنعة بيه، وانا عموما مبحبش حد يمد ايده في شغلي خالص عشان التفاصيل بتفرق.

المهم لما المنتدى قرروا انه لازم يبقي التمثال برونز اضطررت اني اخلي حد يصبه برونزي، والصب دا بياخد وقت كبير ومجهود بيحول التمثال من خام الجبس لخام النحاس

وتابعت "تفاجأت آخر يوم قبل تسليم التمثال للمنتدي انه كده! اعمل ايه يعني؟"، مقدرش مسلموش ولا اقدر اقولهم معملتش شغل لأنهم في المنتدى صارفين عليه وعاوزينه، لو معرضي الخاص مكنتش عرضته غير وانا راضية عنه.

واختتمت "المهم انه طلع في النهاية النتيجه دي، وانا مش متضايقة ولا زعلانة، ولا ندمانة، لاني عملت اللي عليا واكتر وربنا عالم بتعبي، فوق ما اي حد يتخيل، ومادام انا عملت اللي عليا و مقصرتش فـ دي ارادة ربنا انه التمثال باظ ف الاخر، والتعليقات السلبية مش بـ تحبطني لا هيأثر فيا خالص، ولو مش قويه مكنتش عملت مشروع التخرج إلى مصر كلها اتكلمت عليه، ولا كنت كملت لكن انا هكمل و هفاجئكم في مشروعي القادم اللي التمثال ده بالنسباله ولا حاجة، ٢٢ تمثال في معرضي القادم آخر الشهر.

تغريدة صلاح
هفاجئكم.. كيف ردت
في إشارة إلى التمثال تداول رواد السوشيال ميديا تغريدة منسوبة لصلاح قال فيها مستنكرا "مين دة ؟"، ليتبين بعد ذلك أنها مفبركة حيث أن نجم ليفربول الإنجليزي لم ينشر تعليقا كهذا.

وحتى بعد التأكد من فبركة التغريدة قابلها أصدقاء مي بروح رياضية معيدين نشرها قائلين "برضه فنانة ..هو حد يطول صلاح يتريق عليه".

تشجيع مي
هفاجئكم.. كيف ردت
أحمد المظهر أحد أصدقاء مي أعاد نشر تماثيلها معلقا "مش عارف اقول غير تحفة فنانة مصر الأولي مي عبدالله بنت المنيا ، ترقبوا المعرض الفني للفنانة الدكتورة مي عبدالله بنت محافظة المنيا اخر الشهر الجاري ومجموعة من التماثيل والمنحوتات لمجموعة من الشخصيات الفنية والرموز الشبابية، ربنا يوفقك يا فنانة.

وقال مصطفى طاهر "بتعجبني أوي الردود اللي بالطريقة دي "مي عبد الله" نحاتة المنيا تستعين بالشيخ حسني لمواجهة منتقديها في محمد صلاح برافووووو.. طلعت صعيدية فعلا.

ونشر نشأت عبد المولى قائلا "كلنا كفنانين معرضين اننا يصيبنا التوفيق من عدمه في عمل ما، مي من الفنانين الشاطرين جدا وشغلها مصر كلها أشادت بيه، لكن أحيانا في ظروف تحيط بالعمل منعرفش عنها حاجة.
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