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رياضة

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتجهة إلى تونس صباح غدٍ، الثلاثاء، لملاقاة الترجي في إياب الدور النهائي من دوري رابطة الأبطال، والمحدد له الجمعة القادم بملعب رادس.

جاء قرار محمود الخطيب برئاسة البعثة نظرًا لأهمية المباراة، ولمساندة الجهاز الفني واللاعبين في المهمة الصعبة لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن الأهلي منذ 5 سنوات، والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وقرر رئيس النادي تأجيل رحلته إلى ألمانيا لمعاودته الطبيب المعالج، وإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك بشكل مؤقت، على أن يتوجه عقب المباراة من تونس إلى ألمانيا مباشرة، للاطمئنان على الجراحة التي أجراها منذ فترة.
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