تونس تكشف موعد طرح تذاكر مباراة الترجي والأهلي في نهائي أفريقيا

كشف وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم عن بدء طرح تذاكر مباراة الترجي الرياضي والأهلي المصري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.



وقال الجريء، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، إن دفعة من التذاكر ستطرح غدا الثلاثاء، بالتزامن مع مشاورات مستمرة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل الاتفاق حول العدد النهائي من المشجعين، الذي سيسمح له بدخول الملعب.



وتجري جامعة كرة القدم مشاورات مع الكاف، من أجل إلغاء قراره بغلق الأقسام الجنوبية من مدرجات ملعب رادس في المباراة النهائية، حيث تأمل الجامعة في إبرام اتفاق يقضي بالوصول إلى كامل الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب.



وقال الجريء إن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ستنظر في الأمر خلال اجتماع لها بتونس بعد غد الأربعاء، في مقابل تعهدات بتأمين المباراة.



كانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت عن استعدادها لتأمين حضور 60 ألف متفرج في ملعب رادس، يوم الجمعة المقبل.