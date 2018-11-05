رشا مجدي: أداء ماجد الكدواني في فيلم «Fomo» أكثر من رائع

أشادت الإعلامية، رشا مجدي، بأداء الفنان ماجد الكدواني خلال تعليقه الصوتي في فيلم «Fomo» عن إدمان «السوشيال ميديا» الذي تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مواقع التواصل الاجتماعي «تنقذ أم تستبعد مستخدميها» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.





وأضافت "مجدي"، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن أداء الفنان ماجد الكدواني كان مؤثرا بشكل كبير، وكان صوته قريبًا من القلب.





وأشادت الإعلامية رشا مجدي بمشهد في فيلم «Fomo» وقام فيه الممثلون بوضع الهواتف المحمولة خارج غرفة تناول الطعام حتى يحدث حوار بين المتواجدين.





ويناقش فيلم «Fomo» أضرار وإدمان «السوشيال ميديا» وكيف يؤدي إدمان الهواتف إلى حالة من العزلة الاجتماعية من خلال رصد حياة بعض مدمني مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من دول العالم مع عرض طرق للعلاج من تلك الآفة.