ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا مجدي: أداء ماجد الكدواني في فيلم «Fomo» أكثر من رائع

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشادت الإعلامية، رشا مجدي، بأداء الفنان ماجد الكدواني خلال تعليقه الصوتي في فيلم «Fomo» عن إدمان «السوشيال ميديا» الذي تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مواقع التواصل الاجتماعي «تنقذ أم تستبعد مستخدميها» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

وأضافت "مجدي"، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن أداء الفنان ماجد الكدواني كان مؤثرا بشكل كبير، وكان صوته قريبًا من القلب.

وأشادت الإعلامية رشا مجدي بمشهد في فيلم «Fomo» وقام فيه الممثلون بوضع الهواتف المحمولة خارج غرفة تناول الطعام حتى يحدث حوار بين المتواجدين.

ويناقش فيلم «Fomo» أضرار وإدمان «السوشيال ميديا» وكيف يؤدي إدمان الهواتف إلى حالة من العزلة الاجتماعية من خلال رصد حياة بعض مدمني مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من دول العالم مع عرض طرق للعلاج من تلك الآفة.

loading...

ترشيحاتنا

فيكتور جوميز حكما لمباراة مصر وتونس بالتصفيات الإفريقية

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولين للنيابة بسبب تراخيص 3 قرى سياحية

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

أمير سعودي ينقذ مواطنا من الغرق.. فيديو

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟