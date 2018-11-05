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رياضة

غياب حمدي النقاز عن مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
ملك موسي
تأكد غياب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها السبت في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز وذلك بسبب الإيقاف.

يأتي هذا عقب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في نهاية الشوط الثاني بمباراة الفريق أمام حرس الحدود، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وبتلك النتيجة أصبح الزمالك منفردا في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني.
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