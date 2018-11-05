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رياضة

الوداد البيضاوي يتوجه إلى تونس استعدادًا للقاء النجم الساحلي بكأس زايد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
يواصل نادي الوداد البيضاوي، استعداده لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، الخميس المقبل، في إياب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل بدون أهداف، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وخاض الفريق البيضاوي، مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرش، وخسر أمام نظيره نهضة بركان بركلات الترجيح.

وستتوجه بعثة الوداد البيضاوي، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، غدًا الثلاثاء إلى تونس، استعدادًا للقاء النجم الساحلي.

ويسعى الفريق البيضاوي، إلى العودة ببطاقة التأهل لربع نهائي البطولة العربية، من تونس، لتفادي المزيد من الانتقادات، خاصة أن فشله في التأهل إلى نهائي كأس العرش، ترك انطباعات سيئة لدى جماهير الفريق تجاه اللاعبين والمدرب الجديد.
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