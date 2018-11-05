ترامب يكشف مصير قمته المرتقبة مع الرئيس الروسى فى باريس

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقده اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الجاري أثناء تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس لحضور الاحتفالات بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.



وقال ترامب قبل أن يتوجه للمشاركة في الحملة النهائية قبل الانتخابات التشريعية النصفية غدًا الثلاثاء: "لم نحدد أي شيء بعد.. سنعقد الكثير من الاجتماعات. لكن لست متأكدًا من أننا سنجتمع في باريس. ربما لا".



وذكر ترامب أنه من المحتمل أن يجتمع مع بوتين في قمة مجموعة العشرين يومي 30 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل في الأرجنتين.



ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بوينس آيرس.