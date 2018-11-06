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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بشمال سيناء

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
احمد صالح
تعرضت عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء لسقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، بشكل متواصل استمر لأكثر من ساعة، وسط توقعات بحدوث سيول في منطقتي الحسنة ونخل.

وأسفت الأمطار الغزيرة إلى غرق الشوارع بالمياه مما اثر كثيرا علي حركة السيارات، كما أدى لعدم خروج المواطنين من طلبة وموظفين عن أعمالهم تزامنا مع سقوط الأمطار مع توقيت الذهاب إلى المدارس.

وأدت الرياح المصاحبة للأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، مساء أمس، خاصة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، وبعض مناطق الحسنة ونخل.
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