برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره إنتر الإيطالي، في مواجهة نارية، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام إنتر، لضمان التأهل إلى الدور المقبل مبكرًا، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب آيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-0، وفاز على توتنهام برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية، وانتصر على النيراتزوري 2-0 في الجولة الماضية والأخيرة.



كما يسعى إنتر ميلان في مباراة اليوم، أيضًا لتحقيق الفوز على برشلونة، وخطف النقاط الثلاث، ليتقاسم صدارة المجموعة معه بـ9 نقاط لكل منهما.



ومن المنتظر أن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة في مواجهة اليوم أمام إنتر ميلان بعدما شهدت قائمة الـ22 لاعبًا تواجده، ويبدو أنه تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وحرمته من المشاركة في مباراة الذهاب ضد النيراتزوري.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم البولندي سيمون مارسينياك، لإدارة المباراة بين الفريق الكتالوني والنيراتزوري.



وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة وإنتر في المجموعة الثانية بجانب كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وآيندهوفين الهولندي.



ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل إنتر ميلان الوصافة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل توتنهام وآيندهوفن المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.