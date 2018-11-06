ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره إنتر الإيطالي، في مواجهة نارية، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام إنتر، لضمان التأهل إلى الدور المقبل مبكرًا، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب آيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-0، وفاز على توتنهام برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية، وانتصر على النيراتزوري 2-0 في الجولة الماضية والأخيرة.

كما يسعى إنتر ميلان في مباراة اليوم، أيضًا لتحقيق الفوز على برشلونة، وخطف النقاط الثلاث، ليتقاسم صدارة المجموعة معه بـ9 نقاط لكل منهما.

ومن المنتظر أن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة في مواجهة اليوم أمام إنتر ميلان بعدما شهدت قائمة الـ22 لاعبًا تواجده، ويبدو أنه تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وحرمته من المشاركة في مباراة الذهاب ضد النيراتزوري.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم البولندي سيمون مارسينياك، لإدارة المباراة بين الفريق الكتالوني والنيراتزوري.

وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة وإنتر في المجموعة الثانية بجانب كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وآيندهوفين الهولندي.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل إنتر ميلان الوصافة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل توتنهام وآيندهوفن المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.
loading...

ترشيحاتنا

مقتل شخصين وإصابة 5 في انهيار جسر شمال روسيا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

التموين: غدا إيقاف 5 ملايين بطاقة لم تصحح بياناتها

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

احترس قبل تناولها.. أطعمة تسبب السرطان

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

فضل الله: الأهلي يحتاج إلى سرعة ودفع مبلغ كبير للتظلم على إيقاف أزارو

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الزمالك أمام حرس الحدود غير صحيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟