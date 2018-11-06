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حوادث

حبس مسئول ومورد التغذية بمستشفى دمنهور لتسببه فى إصابة 4 ممرضين بحالة تسمم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
قرر المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين "بسيونى .ح.ا" مسئول الأغذية، و"خالد .م.ع" متعهد التوريد، بمستشفى دمنهور العام 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق فى قضية إصابة 4 ممرضين بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة جبن منتهية الصلاحية كما قررت النيابة استعجال تقرير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن المضبوطات.

كان 4 ممرضين بالمستشفى العام بدمنهور اصيبوا بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة جبنة مثلثات منتهية الصلاحية ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى وتم استدعاء مورد الأغذية للتحقيق معه والتحفظ على جميع عبوات الجبنة المتواجدة بمخازن المستشفى.

وترجع أحداث الواقعة الى تبقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من مستشفى الصدر بإصابة 4 ممرضين يعملون بها بحالة (تسمم غذائي) وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من: حمد .م.خ، حسنى .ق.ر، على .ق.ع، ووليد .ح.ع، وجميعهم ممرضين بالمستشفى، بحالة [قيء وإسهال] وتم تقديم الإسعافات اللازمه لهم في حينه وحالتهم مستقرة.

وبسؤال المصابين قرروا أنه عقب تناولهم (جبنة) من علبة ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى شعروا بحالة إعياء واتهموا مسئولى الأغذية ومتعهد التوريد بالتسبب في إصابتهم وبسؤال مسئول الأغذية بالمستشفى بسيونى .ح.ا، قرر أن متعهد توريد الأغذية بالمستشفى المدعو خالد .م.ع، هو المسئول عن ذلك.

وبفحص الأغذية الخاصة بالعاملين بالمستشفى بمعرفة لجنة من إدارة شرطة التموين ومفتشي الأغذية والصحة تبين وجود 18 علبة جبنة كل منها تزن 80 جرام ( من ضمنهم العلبة التي تناول منها المصابين) وجميعها إنتاج 27 /4 /2017 صالحه لمدة عام تنتهي في 26 /4 /2018، عدا واحدة منهم تنتهي في 2 /4 /2018، وتم التحفظ على جميع العبوات المشار إليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط متعهد توريد المواد الغذائية للمستشفى، وبمواجهته اعترف بتوريد تلك العبوات للمستشفى ضمن باقي الأغذية المتعاقد عليها بطريق الخطأ، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس مسؤول التغذية والتوريد 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجال التقرير الطبى الخاص بتحليل عينات الأغذية.
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