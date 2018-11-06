الرئيس السيسي يقود ماراثون بالدراجات لشباب العالم بشرم الشيخ .. صور

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى ماراثون بالدراجات داخل مدينة شرم الشيخ شارك فيه المئات من شباب العالم صباح اليوم حيث بدأ الماراثون من منطقة نبق وحتى أيقونة السلام .



وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة قبل انطلاق الماراثون، تحدث فيها عن السلام والتنمية ودور الشباب في بناء أوطانهم، مشيرا إلى أن الشباب في مصر تصدى لاشرس المعارك ضد الإرهاب.



وأضاف الرئيس السيسى أن مصر فيها ١٠٠ مليون نسمة يريدون أن يعيشوا بسلام ويعمروا وطنهم.



وأمسك الرئيس بيده الطفل أسر الهوارى أحد أطفال مدينة شرم الشيخ والذي شارك في الماراثون وسار بجوار الرئيس في الماراثون .



وقالت مروة محمد إحدى الشابات المشاركات في الماراثون إن الرئيس السيسى رياضى ويريد دائما تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وبدء يومهم في الصباح الباكر من أجل بناء وطنهم.