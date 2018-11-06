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رياضة

تعرف على حكام مباريات الدوري الممتاز اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم (الثلاثاء)، ضمن الأسبوع الثالث عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

نجوم المستقبل × بتروجت : صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وأحمد عبد الغني، وعمرو عابدين حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وعاطف حسين حكما خامسا.

سموحة × الداخلية : محمود ناجي ويعاونه محمد عبد القادر وإيهاب فخري، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من احمد حمدي ووائل فرحان حكما خامسا.

طلائع الجيش × الجونة : محمد عادل ويعاونه عمر فتحي ورجب محمد، وبهاء عاطف حكما رابعا، وكل من محمد سيد بكر ومحمد التابعي حكما خامسا.

المقاولون × الانتاج الحربي : جهاد جريشة ويعاونه وائل شعبان وصالح محمد عفيفي، وعلاء حسين حكما رابعا، وكل من أحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكما خامسا.

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