تعرف على حكام مباريات الدوري الممتاز اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم (الثلاثاء)، ضمن الأسبوع الثالث عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



نجوم المستقبل × بتروجت : صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وأحمد عبد الغني، وعمرو عابدين حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وعاطف حسين حكما خامسا.



سموحة × الداخلية : محمود ناجي ويعاونه محمد عبد القادر وإيهاب فخري، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من احمد حمدي ووائل فرحان حكما خامسا.



طلائع الجيش × الجونة : محمد عادل ويعاونه عمر فتحي ورجب محمد، وبهاء عاطف حكما رابعا، وكل من محمد سيد بكر ومحمد التابعي حكما خامسا.



المقاولون × الانتاج الحربي : جهاد جريشة ويعاونه وائل شعبان وصالح محمد عفيفي، وعلاء حسين حكما رابعا، وكل من أحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكما خامسا.



