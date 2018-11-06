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أخبار العالم

روسيا ترفض التعليق على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:21 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
رفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التعليق على مزاعم بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأضاف للصحفيين: "لا يمكن أن نعلق على بعض محللي محتوى الإنترنت لأننا لا نعلم من هم وما إذا كانوا يفهمون أي شئ عن أمن الإنترنت".

ويصوت الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
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