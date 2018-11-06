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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13359 نقطة، ومؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، ومؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 12902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، ومؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1718 نقطة، ومؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

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