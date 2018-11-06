ضبط مصنع ألبان مغشوشة بالمقطم

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط صاحب مصنع لتصنيع منتجات الألبان وعامل بالمصنع لإدارتهما المصنع بدون ترخيص لتصنيع منتجات الألبان باستخدام مواد رديئة ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على ٢ طن جبن مختلفة الأنواع و١٠٠ كيلو أرز جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالإضافة لثلاجة كبيرة الحجم وميزان ديجيتال واسطوانة بوتاجاز و10.000 أستيكر مدون عليه الراعي وخاتم لتحديد تاريخ الإنتاج والصلاحية وخاتم مدون عليه اليوسف لفرز الحاصلات الزراعية و3 زجاجات مكسبات طعم "فلفل أخضر".



واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع منتجات الألبان وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.