الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الثلاثاء، عن العدد جماهير التي ستحضر مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال سفيان الزعق المتحدث باسم الوزارة، إنَّ الحضور الجماهيري المتوقع للمباراة التي ستجرى على ملعب رادس، لن يتجاوز في كل الحالات 56 ألف مشجع.



وأضاف: "وزارة الداخلية جاهزة لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في الملعب، في انتظار ما سيقرره الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن العدد النهائي الذي سيسمح بدخوله".



وتابع الزعق: "لا أتوقع أن يتجاوز العدد 56 ألفًا؛ لأسباب أمنية، وننتظر ما سيقرره اجتماع مسؤولي الكاف يوم غد الأربعاء بتونس".



وبشأن جماهير الأهلي التي ستحضر المباراة، أوضح المسؤول أنه لم يتم التأكد بعد من عدد حجوزات الجماهير المصرية، لكن يتوقع حضور 1500 مشجع مصري، في ملعب رادس.



كانت السلطات الأمنية في تونس، أعلنت في وقت سابق استعدادها لتأمين المباراة في حضور طاقة الاستيعاب الكاملة لملعب رادس والبالغة 60 ألف مشجع.