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أخبار البلد

رانيا يحيى: حملة لأني رجل تستهدف مناهضة العنف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة عما صرحت به ممثلة الأمم المتحدة في مصر أثناء حضورها منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ بأن التحرش والعنف المنزلي من أكثر الكوارث التي تواجهها المرأة في مصر أن المجلس يتحرك فى مواجهة العنف الأسرى من خلال التوعية ومخاطبة الإعلام والدراما بعدم توجيه العنف .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة نعمل فيه على التوعية بمناهضة العنف وعدم التمييز الذي تنص عليه المادة 11 من الدستور، وبالنسبة للتحرش عام 2016 تم تغليظ العقوبة للمتحرش.

وأكدت أن العنف هو أحد الكوارث التي تعاني منها السيدات في مصر، وتنجم عنها الطلاق لذلك لدينا نسبة كبيرة من المطلقات في الفترة الأخيرة، ونتمنى تحرك القيادة السياسية للقضاء على جميع أشكال العنف وأن يسود المجتمع حالة من الرخاء والود.

وأشارت إلى أن المجلس يستهدف الرجال ويخاطبهم من خلال حملة "لأني رجل" ليكون الرجل داعم للمرأة، ونحاول استعادة الأخلاق العربية، ونعرف الرجل أن الرجل القوى هو من يحن على المرأة وليس من يعنفها وأن التعنيف من علامات ضعف الشخصية.
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