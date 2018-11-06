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ديني

الأوقاف ترسل قوافل دعوية إلى 3 محافظات.. الجمعة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
تنظم وزارة الأوقاف، قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: «المنيا – البحيرة – مطروح»، الجمعة القادمة.

ويشارك في القافلة الموجهة إلى المنيا الدكتور هشام عبد العزيز علي، والدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ صلاح سيد عطية، والشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن محمد، والشيخ خميس عبد الفتاح سليمان، والشيخ نور الدين عبد الجيد محمد، والشيخ محمد إبراهيم الدسوقي، والشيخ معتمد جمعة محمد محمد، والشيخ رجب محمد عبد المجيد محمد، والشيخ محمود محمد سعيد.

ويتواجد في القافلة المرسلة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة: الشيخ شعبان محمد عبد الحميد فتح الباب، والشيخ محمد خالد سالم،
والشيخ سلامة محمد عبد الله، والشيخ عبد الكريم محمد البرقماني، والشيخ طاهر نعيم سليم صبح.

أما القافلة المرسلة إلى مطروح فيشارك فيها الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، والدكتور أسامة فخري فكري، الدكتور صبري حلمي غياتي، والدكتور سعيد حامد مبروك.
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