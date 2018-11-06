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أخبار البلد

رئيس IATA يهنئ مصر للطيران لترشيحها لمجلس المحافظين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
هنأ الكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في دورته الـ 51المقامة حاليا بالقاهرة بمناسبة موافقة أعضاء الجمعية العامة على ترشيح الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين بـ الاياتا لمقعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبدأ مع نهاية الجمعية العامة رقم 75 لعام 2019 التي ستنعقد بمدينة سول الكورية.

جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي جمع الطيار احمد عادل ورئيس الأياتا اليكسندر دي جونياك علي هامش فعاليات جمعية الأكو.

وتناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون بين منظمة الأياتا ومصر للطيران وأكد علي سعادته بهذا التعاون القائم علي مدار السنوات الماضية وأشاد بدور مصرللطيران في المنطقة وخاصة انها من اولى الشركات التي تفعل جميع المشروعات التي تنادي بها الأياتا لتحسين الخدمات المقدمة للركاب وأعرب عن حرص الأياتا على تقديم اي خدمات استشارية لمصر للطيران.

من ناحية أخرى استعرض الطيار احمد عادل خطة تحديث أسطول مصر للطيران علي مرحلتيها الاولي والثانية والتوسع في شبكة الخطوط ومواكبة سوق النقل الجوي في تطبيق أعلى درجات الرفاهية وخدمة العملاء .
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