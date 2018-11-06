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أخبار العالم

نداء تونس: التعديل الوزاري الجديد انقلاب على الدستور بمساعدة النهضة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:57 م
رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
شريف سيد
أكدت حركة "نداء تونس"، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الأثنين، يعد انقلابا على الدستور والديمقراطية في البلاد.

وقال أمين عام الحركة سليم الرياحي، في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته وسائل الإعلام التونسية، إن التعديل الوزاري شابته أخطاء إجرائية.

وأضاف: "القانون لا يخول رئيس الحكومة القيام بهذا التعديل دون التشاور مع رئيس الجمهورية والتباحث بشأنه في مجلس وزاري"، وهو ما لم يتم على حد قوله.

واتهم "الرياحي" حركة "النهضة" التونسية بأنها "تشارك في عملية انقلابية واضحة على الديمقراطية".

وطلب الأمين العام لحركة نداء تونس من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التدخل لتصحيح المسار.

كان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن أمس الاثنين إجراء تعديل وزاري موسع في حكومته، شمل 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
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