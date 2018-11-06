حملات مكبرة لمباحث تموين القليوبية على ثلاجات اللحوم والدواجن.. فيديو

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط قضيتي حيازة مواد غذائية "لحوم، دواجن" غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين (بالقليويبة) قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بالكيلو 38 بطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة طوخ، بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "بط ورومى وسمان" لحساب الغير، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.



وأعدت شرطة التموين حملة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستهداف الثلاجة محل التحريات، حيث تم ضبط (طن بط، ورومى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "أحمد س. م"، المدير المسئول عن الثلاجة، مقيم بالقاهرة وبسؤاله قرر أن تلك الكمية المضبوطة مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات التوريدات.



وفى سياق متصل تمكنت إدارة شرطة التموين بالقليويبة من ضبط "أشرف ش. ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، صاحب مطعم بيتزا بناحية عمارات الأوقاف كفر الجزار بدائرة مركز شرطة بنها لحيازته واستخدامه كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم مفرومة وسجق" مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وبدون بيانات تدل على مصدرها، وغير صالحة للاستهلاك، مما يعد غشًا تجاريًا وضررًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم ضُبط 160 كيلوجراما من أنواع لحوم مختلفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

