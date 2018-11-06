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أخبار العالم

القصيم يتصدر تويتر بعد زيارة خادم الحرمين وولى العهد للمنطقة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
منار نور
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياض، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى منطقة القصيم، لتدشين عدد من المشروعات التنموية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج #القصيم أثناء زيارة خادم الحرمين وولى العهد إلى القصيم ، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "ياحظكم يأهل #القصيم نور الرياض ونور قصر اليمامة عندكم
#القصيم_ترحب_بالملك".

وغرد اخر "#القصيم_ترحب_بالملك أكرموه واحتفوا به يا أهل #القصيم نيابة عننا جميعا ".
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